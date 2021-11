Amelia Bono nos ha solucionado los looks de Navidad al descubrirnos este jersey de Uterqüe

Estas fiestas tenemos el look solucionado con este jersey de Uterqüe perfecto para una cena en familia. Su originalidad y el detalle de las plumas lo hacen realmente especial.

Cecilia Franco

Los looks de fiesta no tienen por qué ser rebuscados. Es cierto que queremos sorprender, pero para ello no hace falta complicarse la vida con vestidos o tops imposibles. O al menos esta es la lección que nos ha querido dar Amelia Bono al encontrar el jersey de Uterqüe con el que soñarás esta Navidad.

Se acercan las fiestas navideñas, los momentos de reuniones familiares y esa temida revolución de armario. No hay nada que nos encaje, y por mucho que le damos vueltas y pensamos en diferentes combinaciones, sentimos ese "no sé qué ponerme". ¿Te suena? Nuestra forma de vestir ha cambiado y el concepto ropa de fiesta también.

Aunque nos siguen fascinando los vestidos de cóctel, es cierto que sobre todo en Navidad buscamos comodidad y alternativas como los pantalones de lentejuelas para no pasar tanto frío, pero… ¿y de parte de arriba? Pues tan sencillo como ver la última propuesta de Amelia Bono para entender que todo lo que necesitamos en nuestro look navideño para una cena es este jersey de Uterqüe (99 €).

La hija de Bono, que hace unos días nos fascinaba con el abrigo de Uterqüe, nos demuestra que en esta firma podemos encontrar la opción perfecta para estas fiestas. Pues bien, efectivamente, todo lo que le pedimos a la Navidad y a las cenas en familia es este diseño de Uterqüe perfecto por ese tono verde lima tan favorecedor, por su originalidad y, por supuesto, incluir la tendencia de las plumas. Esta temporada se han convertido en un imprescindible y se han coronado como la tendencia por excelencia, así lo están demostrando nuestras tiendas 'favs' y así las queremos en nuestra vida.

Este diseño en tono verde es ideal para deslumbrar sin necesidad de pasar frío. ¿La combinación ideal? Opta por ideas más neutras, de esta manera conseguirás reforzar el protagonismo. Con esto hacemos referencia a, por ejemplo, unos pantalones negros acampanados o una minifalda negra con medias y botines. Ideal, ¿verdad?

El jersey es tan especialmente bonito que no necesitarás nada más para deslumbrar. Pero, si por el contrario, te gusta la tendencia de mezcla de colores, también puedes añadir prendas de color que combinen con este diseño en tono lima. ¿Te animas?