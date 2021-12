En Zara puedes encontrar verdaderos tesoros perfectos para lucir estas fiestas, pero tan elegantes y minimalistas que podrás seguir llevando más adelante.

Cecilia Franco

Con tanto brillo y lentejuela estamos perdiendo de vista muchas oportunidades en lo que a un fondo de armario se refiere. Es cierto que ahora con las fechas navideñas a la vuelta de la esquina nos es un poco más complicado pensar en looks para el día a día. Sin embargo, nosotras que estamos siempre en alerta hemos detectado una blusa en Zara que se ha agotado pero estamos deseando que vuelva porque es ideal para lucir en Navidad, y que hemos descubierto gracias al último post de Amelia Bono.

Entre lentejuelas y prendas de fiesta también podemos encontrar prendas deslumbrantes que pueden encajar perfectamente en el 'mood' navideño, si hacemos la combinación correcta. Amelia Bono es una gran experta en combinaciones y si hace unos días nos conquistaba con el jersey que incluye todas las tendencias del momento, ahora encuentra en el gigante de Inditex un verdadero tesoro de lo más favorecedor que podrás llevar esta Navidad y seguir luciendo más adelante. ¡Por esa razón nos parece fascinante!

Y es que si la 'influencer' nos dio una lección y ya consiguió que casi se agotara el body rosa, ahora no se queda atrás. Tenía todas las papeletas para convertirse en una prenda muy deseada y se están cumpliendo todos nuestros pronósticos. Pues bien, sabemos que no a todas gustan los looks de fiesta más tradicionales para Navidad, más que nada por no encontrar esa rentabilidad a largo plazo. Por ello, esta opción que te presentamos te encantará, básicamente, porque es un fondo de armario elegante que podrás combinar como tú quieras. ¿Qué queremos decir con esto? Que podrás combinar o con un pantalón de traje, por ejemplo, o con unos pantalones de lentejuelas, si quieres arriesgar un poco más.

La gran protagonista del look será esta blusa de escote corazón de Zara. Un diseño fluido básico en negro que se convertirá en tu prenda fetiche y que te salvará tanto en tus looks del día a día, como en tus looks navideños.

Lo dicho, si no crees demasiado en la rentabilidad de esas colecciones de fiesta que solo usarás una vez, estate atenta a la web de Zara para hacerte, cuando vuelva a estar disponible, con la blusa más versátil y favorecedora de la temporada que te salvará cualquier acontecimiento.