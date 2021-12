En los accesorios encontrarás la clave del éxito y este bolso de fiesta que nos descubre Amelia Bono se convertirá en tu nueva obsesión.

Cecilia Franco

Los complementos son todo lo que un look necesita. Puede que hayas optado por un look básico, o no, pero lo que realmente marca la diferencia son los pequeños detalles. Todo está en los complementos y, si no, observa el último post de Amelia Bono. Ella para una cena con amigos sabe que un vestido 'total black' será excepcional, pero la clave del éxito la encontrará en complementos como este bolso de Uterqüe, uno de los más buscados del momento.

Con las fiestas a la vuelta de la esquina nuestros días son frenéticos. Eventos, cenas, reuniones… Y aunque realmente el look nos preocupe muchísimo, es cierto que uno de nuestros últimos recursos siempre es ir a ese 'total black' infalible. Sin embargo, todas sabemos que esta temporada no podremos vivir sin la tendencia de esos colores vivos que han venido para alegrarnos la vida. ¿Qué hacer? Pues tan sencillo como optar por ese 'total black' y hacer como Amelia Bono.

Los colores vivos son máxima tendencia y una muy buena forma de incluirlos en nuestros looks de fiesta, sin pasarnos demasiado, es o incluyendo blazers atrevidas o, simplemente, apostando por complementos elegantes, originales y llenos de color.

La 'influencer' es todo una experta en crear esa unión infalible y si hace un tiempo encontraba los zapatos joya que elevaron al cien por cien su 'total black', ahora el gran protagonista de su look es, ni más ni menos, que el bolso más deseado de Uterqüe (99 €).

Un diseño de mano que puedes encontrar en una gama de tres colores y que no pueden ser más versátiles y alegres. Concretamente, Amelia Bono ha optado por el diseño en azul, para combinar con el vestido agotado de Zara, con el detalle de la cadena dorada como agarre y ese detalle trenzado que no nos puede gustar más.

Sabemos que los 'clutch', al tratarse de un bolso de mano, suelen ser bastante incómodos de llevar ya que, generalmente, no incluyen asas. Sin embargo, este diseño está causando sensación precisamente por eso, porque esa cadena metalizada te ayudará a que lleves todas tus pertenencias mucho más cómoda y con estilo. Entre los bolsos de fiesta, este puede convertirse en claro candidato ganador.