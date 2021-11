Si en tu calendario tienes prevista una cena de empresa o con amigos, debes saber que los zapatos joya de Uterqüe serán tu gran solución. ¡Palabra de Amelia Bono!

Cecilia Franco

Se convirtieron en los zapatos soñados y, desde ese momento, no hemos dejado de verlos en todas sus versiones y colores. Hablamos de los zapatos joya que reinan en el 'street style' y que hemos visto desde la versión plana de Olivia Palermo, a nuestras 'influencers' favoritas como, en esta ocasión, Amelia Bono con el diseño de Uterqüe perfecto para deslumbrar en tu cena de empresa.

Si eres una auténtica fanática del calzado, estamos seguras que sin necesidad de palabras sabrás de qué zapatos hablamos, y que no iba a tardar más tiempo en colarse en los 'lookazos' de Amelia Bono. Sabíamos que la 'influencer' no dejaría escapar la oportunidad más deslumbrante y aunque Zara lanzara una nueva versión 'low cost' que, por cierto, se convirtió en nuestra nueva obsesión, es cierto que los diseños originales tienen siempre un brillo especial.

Los zapatos más buscados en Instagram ya los tiene Amelia Bono y van a protagonizar todas las cenas de empresa esta Navidad. Hacemos referencia a los zapatos destalonados con detalles joya de Uterqüe. Un diseño que hemos visto en repetidas ocasiones porque, su brillo hace que tengas en tu carrito un diseño y te enamores de toda la gama de colores disponible.

Pues bien, Amelia Bono ha decidido no complicarse la vida y con muy poco ha logrado un 'lookazo' excepcional. Una propuesta compuesta por unos pantalones negros efecto cuero, chaleco de cuello alto negro y blazer de terciopelo en tono azul eléctrico. A simple vista puede parecer un look básico, y lo es, sin embargo, el truco está en los complementos joya. Es decir, los zapatos destalonados de Uterqüe con detalle joya en azul eléctrico.

-En los cinturones de Zara está el truco definitivo que necesitan tus 'total looks', palabra de Amelia Bono.

-Amelia Bono da la bienvenida a noviembre con el cárdigan efecto cuero de Uterqüe que esconde todas las tendencias del momento.

Si ya teníamos claro que los complementos joya están protagonizando los looks de invitada, con esta versión para look de noche con un toque 'chic' estamos ya más que convencidas. Aunque el diseño que luce Amelia es el azul eléctrico, en la tienda online ya no está disponible. Pero te proponemos la opción en 'glitter' o lila. ¿Sigues sin tener en tu armario los zapatos joya más deseados por las editoras de moda? Tendrás el look solucionado.