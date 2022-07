Este es el vestido de crochet rebajado de Bimba y Lola que nos confirma cuál es el color del verano

La 'influencer' María Fernández-Rubíes ha elegido esta pieza en color lima para ponérsela con el bikini debajo, al estilo más veraniego, y nos ha encantado.

Tamara Conde

Aunque las nuevas colecciones de otoño ya están invadiendo los escaparates de nuestras tiendas favoritas y parece que ya no hay ningún chollo de rebajas que podamos encontrar, no estamos en lo cierto. Solo hace falta rebuscar un poco entre las poquitas cosas que quedan rebajadas, que pueden tener 'descuentazo'. Es el caso de Bimba y Lola, que ya ofreció una primera tanda de productos con hasta el 60% de descuento (que fue todo un éxito) y aún podemos seguir encontrando muchas prendas en las que merece la pena invertir. Como este vestido de crochet con el que María Fernández-Rubíes ha posado frente a la cámara mostrando por redes su barriguita de embarazada.

Vestido con el cual también nos ha vuelto a recordar que, sin ninguna duda, el verde (en todas sus tonalidades) es el color del verano. Lo hizo ya hace unos días con una pieza también de Bimba y Lola, pero que ya está agotada. Y no nos extraña, pues entre lo bien que sienta y lo original que es, caer en la tentación es prácticamente inevitable. Esta vez, la 'influencer' ha vuelto a elegir una pieza de la firma española, concretamente un vestido de crochet corto que nos ha encantado para nuestros looks más veraniegos.

De color lima, de tirantes y escote redondo, cuenta con un calado especial para dejar ver el bikini que lleves debajo o bien usarlo a modo de capa con un total look blanco o negro. Está rebajado un 40% por lo que el precio final del vestido son 57 euros (antes 95). Puedes encontrarlo disponible en la página web en algunas tallas (y estamos seguras de que no tardará en agotarse).

Y ya no solo es el color lo que hace que esta pieza sea tendencia total, sino el tejido de crochet, que no hemos parado de ver en todo el verano. Todas pensábamos que no podríamos llevar prendas de crochet más allá del invierno y las tiendas se han encargado de quitarnos esa idea de la cabeza con conjuntos, vestidos y hasta bikinis de lo más ideales para que nos sumemos a la moda del momento.