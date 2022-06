Bimba y Lola inaugura sus rebajas con descuentos de hasta el 60% y estas son las prendas que debes fichar

Por primera vez en la historia de la marca, encontraremos vestidos, sandalias y bolsos por precios muy bajos.

Tamara Conde

Queda inaugurada oficialmente la temporada de rebajas. Por fin. Uno de los momentos más esperados del año por todas las amantes del shopping ha llegado, y no podemos estar más emocionadas. Aunque aún quedan unos días para que empiecen las de Zara, algunas tiendas han decidido adelantarse (como el grupo 'Tendam') para que podamos disfrutar de nuestros primeros caprichitos, y entre ellas Bimba y Lola.

Cada temporada, la marca gallega crea tendencias y consigue enamorarnos con alguna prenda, bolso o accesorio con el que nos crea una necesidad, pero que no siempre está a nuestro alcance. Es por eso que este es el momento perfecto para fichar ese favorito que lleva tiempo en nuestra 'wishlist' y que seguramente esté rebajado.

¡Han llegado las rebajas a Bimba y Lola! Ver 13 fotos

En años anteriores, Bimba y Lola estrenaba rebajas con descuentos del 20 o 30% como máximo. Y es por ello, que este año no puede ser más especial, porque es la primera vez (nos atreveríamos a decir que de la historia) que Bimba y Lola saca descuentos tan altos, de hasta el 60%. Y es que en esta marca española no es habitual encontrar estos descuentos, por lo que es una oportunidad única que debemos aprovechar para hacernos con productos de calidad y diseños únicos.

Con estos descuentos tan tentadores e históricos, nosotras ya hemos hecho una selección de nuestros productos favoritos en esta primera tanda de rebajas (y que estamos seguras de que también se convertirán en los vuestros). Entre ellos, desde las deportivas de moda que han sido tendencia durante todo el invierno (y también la primavera), hasta un bolso clásico de la firma. Incluyendo vestidos veraniegos (que alguno ronda los 50 euros), camisas, pantalones o accesorios (por menos de 30 euros).

Piezas únicas para convertir un look sencillo en uno más especial y otras que se convertirán en tu fondo de armario favorito al que podrás recurrir durante muchas temporadas. Si quieres hacerte con alguna de ellas, no te lo pienses demasiado, pues con estos descuentos tan altos, estamos seguras de que algunos productos no tardarán en agotarse.

¡Estos son los productos estrella rebajados de Bimba y Lola!