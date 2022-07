Este verano luce bikini sin renunciar a los vestidos playeros y apuesta por los diseños red más atrevidos.

Cecilia Franco

Estrenar días de playa nos encanta. Poder disfrutar de su paz, de momentos divertidos en familia, con amigos… Pero también por tener la oportunidad de sacar nuestras mejores propuestas en moda baño y, junto a esto, sus combinaciones. Y es que, tal y como ha hecho María Fernández-Rubíes, necesitamos cantidad de vestidos playeros que salten de nivel y estén a la altura de nuestros looks de baño.

No nos conformamos con incrementar nuestra colección de bikinis. Además de fichar una amplia cantidad de diseños 'tie oye' máxima tendencia que incrementan nuestro bronceado, lo cierto es que esto, en ocasiones, no es suficiente.

Ya todas sabemos de sobra que los bikinis y bañadores blancos son clave para potenciar ese bronceado que tanto hemos anhelado. Estos diseños, sin duda, siempre han sido todo un fondo de maleta que, temporada tras temporada, vuelven a nuestra vida. Sin embargo, parece que los bikinis en un look playero ya no son suficiente, ahora los vestidos todoterreno para ir a la playa también son clave en cualquier look. O, por lo menos, así lo ha demostrado Maria Fernández-Rubíes.

La 'influencer' ya disfruta de los días a la orilla del mar y de 'planazos' playeros que requieren muchas propuestas a la altura. De hecho, si hace unos días nos sorprendía con la tendencia damera en moda baño, ahora nos deja sin palabras con el vestido más 'instagrameable' y rompedor del momento.

Ni de lino, ni estampados, los vestidos que desearás llevar a la playa son las propuestas red sensuales, originales y atrevidas como la que nos propone María.

Un diseño ideal para lucir bikini sin renunciar al vestido playero de la forma más original que puedas imaginar. Este vestido pertenece a la firma Celia B y destaca además de por sus colores, por ese tejido en red sensual y atrevido. Un tejido que si analizamos al detalle podemos encontrar pequeños abalorios de colores que hacen de este diseño un verdadero tesoro en tendencia.

Si estás buscando un vestido original para ir a la playa, con este diseño te convertirás en la 'it girl' más estilosa de la playa. ¿Te atreves con los diseños red de abalorios?