El vestido verde de María Fernández-Rubíes es todo un flechazo de Bimba y Lola

No sabemos si nos gusta más su tono flúor o el detalle de corazón del escote, pero es un auténtico descubrimiento para presumir de bronceado este verano.

Julia García

María Fernández-Rubíes ha disfrutado de unos días en Ibiza con sus amigas de despedida de soltera. No estuvo Lucía Bárcena, que acaba de ser mamá, pero sí María Pombo, entre otras. En la ‘isla bonita’ nos regaló la influencer madrileña looks tan originales como el vestido red playero multicolor que no puede ser más llamativo y diferente. Y ahora que ya ha vuelto a Madrid, ha recuperado otro de los outfits que lució durante la escapada con amigas.

En concreto, María Fernández-Rubíes ha publicado lo bien que le sienta un minivestido verde flúor con escote bardot con figura de corazón en el centro del pecho. La pieza, fabricada en tejido elástico, tiene una caída natural, no excesivamente ajustada, pero en la joven madrileña se ajusta más porque ya asoma su tripita de embarazada —hace unos días anunció que está esperando su segundo hijo junto a su marido, el dentista Manu Losada—.

El vestido ha causado furor entre las seguidoras de María Fernández Rubíes en Instagram, que no han parado de preguntarla de dónde es desde que apareció con él puesto en un vídeo que compartió hace días. Si tú eres una de las interesadas, estás de enhorabuena porque después de mucho buscarlo lo hemos encontrado en Bimba&Lola y, lo que es mejor, no solo se sigue vendiendo el vestido en todas las tallas, sino que además está rebajado.

En la tienda online de la firma han bajado su precio en un 40%, de 135 a 81 euros. ¡Menuda oportunidad!

Luego ya tendrás que darle tu toque personal, como es capaz siempre de darle Fernández-Rubíes a este tipo de prendas —no es normal lo bien que le sientas los colores más vivos, especialmente el morado, su favorito—. Te puedes fijar en ella, que suele apostar por llevar a juego la manicura. Es lo que hizo con el vestido de Bimba&Lola en Ibiza, donde lo combinó también con un bolso de mano en idéntico color dejando que fuera el total look el que mandara.

Si no te atreves a apostarlo todo al verde neón siempre puedes hacer como proponen desde la marca y probar con una tonalidad neutra como acompañante o iniciarte en la tendencia del color block añadiéndole el calzado en un intenso rosa, amarillo o morado como contapunto. En cualquier caso será uno de las mejores recursos para presumir de piel bronceada este verano.