¡Lookazo! La reina rescata su vestido 'rojo Letizia Ortiz' de Massimo Dutti para despedirse de Angola por todo lo alto

La única pieza de estreno es el bolso de mano, a tono con el resto del conjunto y, por ahora, de firma desconocida. En el apartado de joyas destacan sus pendientes: un modelo, como adelantábamos, de la joyería Gold & Roses, que estrenó el pasado mes de octubre y cuentan con diamantes y rubíes para mantener la línea cromática del look. El broche de oro lo pone el famoso anillo de Coreterno con las inscripciones "Amor che tutto move" (“el amor todo lo mueve”), una cita inspirada en la 'Divina comedia' de Dante; y en el interior "As long I'm existing you will be loved" (“mientras yo exista, tú serás amada”).