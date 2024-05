El posado de los mellizos de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en una alfombra roja: ¡cómo han crecido!

La gran ausente del evento ha sido su primogénita, India Rose, que parece más tímida que sus dos hermanos a la hora de posar ante las cámaras. Los mellizos Tristan y Sasha, por el contrario, se han mostrado muy cómodos en el ‘photocall’ y han presumido de estilo luciendo dos trajes negros combinados con zapatillas. Pese a su corta edad, han demostrado que saben desenvolverse con soltura frente a los fotógrafos; de hecho, no es la primera vez que acompañan a su padre en una noche de estas características: ya protagonizaron una estampa familiar muy similar en 2022, durante la premiere de la película ‘Thor: love and thunder', a la que su hermana mayor también prefirió no asistir (o, al menos, no pasar por la red carpet).