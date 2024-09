Blusa de estreno de Roberto Verino y sus sandalias de confianza: la fórmula de la reina Letizia para inaugurar la vuelta al cole en Guadalajara

Para la ocasión, doña Letizia ha recurrido a la fórmula infalible de combinar una blusa especial con un pantalón de traje básico, el mismo tipo de look que ha escogido la ministra de Educación, Pilar Alegría, que le ha acompañado en el evento. La consorte en particular se ha decantado por un blusón de mangas con volumen y estampado de rayas que lleva el sello de Roberto Verino (diseñador que, casualmente, presentó ayer sus novedades en el marco de Madrid es Moda; ¿será este su particular homenaje a la Semana de la Moda de Madrid ya que este año no va a asistir?). Aunque en El Corte Inglés aparece completamente agotada, todavía está a la venta en la propia web de la marca por 150 euros, desde la talla XS hasta la XL.