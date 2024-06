Un experto destapa los dolores que sufre la reina Letizia: esto dice su lenguaje corporal

No es el único gesto de dolor que ha mostrado en sus últimas apariciones públicas. “Durante el Día de las Fuerzas Armadas, especialmente, su rostro muestra el padecimiento que sufre por la enfermedad”, explica el analista de comunicación y expresión Julio García Gómez en Telecinco. “Estoicamente mantiene el rostro firme y elevada la barbilla. No obstante, donde más podemos apreciar la expresión gestual de la dolencia es en sus ojos. [...] La mirada es ahora más lejana dirigida a un punto no concreto del lugar donde aparece”, señala el experto. Su “rictus de padecimiento” también queda patente en la boca, con unos “labios que cierran más de lo habitual la comisura en señal de tensión”.