El accidente doméstico con el que la reina Letizia se ha roto el dedo del pie

La reina Letizia apareció con unas zapatillas deportivas, algo poco habitual en ella, que siempre recurre a zapatos, botas o sandalias cuando se trata de actos como este. El motivo no es otro que una lesión en la falange proximal del dedo central del pie derecho, que le ha obligado a tener que optar por un calzado más cómodo y acorde a su lesión. "Una mala suerte. Pero esto se cura. No sabía lo que tenía hasta que me hice la radiografía", comentó la monarca a los periodistas tras ser preguntada qué tal se encontraba.