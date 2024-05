Esto cuestan y aquí puedes comprar las zapatillas blancas favoritas de la reina Letizia

Las deportivas se han convertido en un 'must' del zapatero de la reina Letizia, quien en las últimas semanas no solo las ha utilizado en su tiempo libre, sino también en actos públicos. La razón, más allá de la metatarsalgia y el neuroma de Morton que sufre desde hace años y que han provocado que, cada vez más, opte por zapatos de tacón sensato, sería una lesión en la falange proximal del dedo central del pie derecho debido a un accidente doméstico. "Una mala suerte. Pero esto se cura. No sabía lo que tenía hasta que me hice una radiografía", explicó a principios de mayo a unos periodistas.