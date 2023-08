Las misteriosas zapatillas de la reina Letizia para despedir a la infanta Sofía: artesanales y 'made in Spain'

No es la primera vez que vemos a la esposa de Felipe VI con zapatillas deportivas, pero es cierto que no es, ni mucho menos, el calzado más recurrente en su zapatero, donde los mocasines, las bailarinas y las alpargatas suelen ser sus favoritos en los que respecta a sus looks de zapato plano (cada vez más frecuentes, seguramente por la metatarsalgia, la dolencia crónica que padece resultado del uso excesivo de zapatos de tacón). De hecho, en 2019 nos sorprendió con una de las tendencias más atrevidas del momento: la de las 'deportivas feas' o 'chunky sneakers' (las suyas eran las Adidas Consortium x Naked Magmur Runner). Con su último look, sin embargo, parece decantarse por líneas menos aparatosas, comprometidas y ligeras.