Este es el anillo que no se quita nunca la reina Letizia (y que siempre lleva en su mano izquierda)

Tiene un grabado exterior con el lema 'Amor che tutto move' ('El amor todo lo mueve'), que está inspirado en la última línea de la 'Divida Comedia', de Dante Alighieri (L'amor che move il sole e l'altre stelle: el amor mueve el sol y todas las estrellas). Además, en la parte interior, el mensaje en inglés dice lo siguiente: 'As long as I'm existing you will be loved' ('Mientras exista serás amada'), un texto inspirado en una lada inglesa de la Edad Media.