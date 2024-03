La reina Letizia activa el 'modo primavera' con un top de crochet (con historia) y pendientes rescatados

Esta pieza de bordado artesanal que pertenece a la marca canaria Pomeline lleva en su armario desde 2022 y parece poner el punto de inflexión a sus looks de invierno de los últimos meses y abrir paso (¡al fin!) al 'mood' de primavera en su armario. No es casualidad que la consorte estrenara este diseño, precisamente, durante una vista a La Palma relacionada con la erupción del volcán; y su look causó tal efecto que la firma no dudó en bautizarlo como 'top Letizia', tal como indica su web donde tiene un precio de 450 euros.