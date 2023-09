La reina Letizia lo tiene claro, estos son los zapatos de tacón que no pueden faltar en tu armario

Las propuestas estilísticas de la reina Letizia son siempre un acierto, y aunque no siempre decida subirse en unos tacones de varios centímetros, la monarca logra un resultado impecable y lleno de elegancia. Durante el verano, las alpargatas son el calzado estrella que no puede faltar en ningún look, pero cuando este acaba, los zapatos de tacón pasan a un primer plano. Entre ellos, unos que últimamente no para de ponerse: unos zapatos color beige, destalonados y con tacón sensato. Un diseño de lo más versátil que tú también querrás lucir este otoño.