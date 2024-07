La reina Letizia, obligada a volver a las zapatillas (y al look 'comfy') tras su recaída en Marín

Como era de esperar, la reina Letizia ha escogido un look cómodo para la jornada de hoy. Concretamente, ha apostado por un traje de lino en un potente color morado de El Corte Inglés, que estrenó el pasado mes de mayo durante el estreno del documental ‘La Ciencia de las Mujeres de África - Sciencia by Women' en Madrid. El calzado, que era una de las grandes incógnitas del look de hoy, ha vuelto a ser el mismo que al que recurría durante sus primeras semanas de lesión: unas zapatillas blancas sencillas de la firma británica Vivobarefoot.