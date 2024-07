El look de básicos (con pendientes especiales) de la reina Letizia en Pontevedra o cómo dejar que Leonor brille con el uniforme militar

Y, al igual que en aquella ocasión, la princesa Leonor ha lucido el pertinente uniforme militar, dejando que todo el peso estilístico del acto recaiga en doña Letizia. Pero, como suele hacer en este tipo de compromisos, la consorte ha recurrido a un look sencillo (pero no por ello menos inspirador) que no eclipse la labor de su primogénita.