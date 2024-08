¿Puede la familia real española llevar tatuajes? Sí, y estos son todos los que tienen

Cuando María Zurita desveló en MasterChef Celebrity que el rey emérito llevaba un ancla tatuada, fueron muchos los que le preguntaron si eran ciertos los rumores que aseguraban que doña Letizia llevaba un tatuaje que se hizo de joven, y que finalmenye acabó elimando porque ya no se ajustaba a su estilo. Sin embargo, ella reconoció que no tenía esta información pero que no le sorprendería en absoluto, porque "es una mujer muy moderna".