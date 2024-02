Quien de verde se viste... la reina Letizia reestrena un vestido de las rebajas para sustituir a Leonor en Salamanca

Y es que, pese a tratarse de la institución que preside Leonor, la heredera no ha podido asistir a este evento; algo bastante habitual en los últimos tiempos debido a su formación militar (en este caso, además, se le solapaba con la ceremonia del 142 aniversario de la Academia Militar de Zaragoza). No obstante, su familia está siendo su mejor apoyo en esta etapa y sus padres (especialmente la reina Letizia) no dudan en sustituirla cuando es necesario, tal como ha ocurrido hoy.