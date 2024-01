La fórmula de la reina Letizia que resta años: así combina su traje rojo para sustituir a Leonor

Por ahora no han trascendido las razones de este inusual sosiego institucional y, por tanto, se desconoce si se debe a algún motivo personal. En cualquier caso, doña Letizia ha viajado con normalidad hasta la ciudad catalana con un doble propósito relacionado con los Premios Princesa de Girona. Y es que pese a tratarse de un evento de esta Fundación que preside Leonor, la heredera no ha podido asistir; algo bastante habitual en los últimos tiempos debido a su compromiso con su formación militar, que le impide viajar tanto como le gustaría para presidir este tipo de encuentros. No obstante, su familia está siendo su mejor apoyo en esta etapa y sus padres (especialmente la reina Letizia) no dudan en sustituirla cuando es necesario, tal como ha ocurrido hoy.