La reina Letizia renueva los pendientes más especiales de Leonor y planta cara al frío de León con su abrigo-batín favorito

Pese a tratarse de un evento de esta Fundación que preside Leonor, ella no ha podido asistir. No es la primera vez que ocurre: centrada primero en sus estudios y después en su instrucción militar, la heredera no siempre puede compaginar los actos institucionales con su formación. No obstante, su familia es su mejor apoyo en este proceso, motivo por el que sus padres no dudan en sustituirla cuando es necesario en este tipo de encuentros, tal como ha ocurrido hoy.