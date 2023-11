La reina Letizia vuelve a su color 'fetiche' con el traje estrella de la temporada

Para una mañana ajetreada y llena de compromisos- y tras una semana pasada de increíbles looks durante el viaje de Estado a Dinamarca- la monarca no ha dudado en elegir un 'working look' elegante y cómodo al mismo tiempo. En esta ocasión ha optado por un traje de dos piezas, una opción a la que suele recurrir en numerosas ocasiones, aunque esta vez ha logrado darle el toque más tendencia con el color: el rojo.