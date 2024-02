¿Por qué la reina Letizia no acude nunca a los Premios Goya? Sabemos la razón

Eso sí, en los premios más importantes del cine español, su decisión es la de no aparecer. La razón, aunque nunca ha sido confirmada por Casa Real, sería que los Reyes prefieren no ir a los Premios Goya para no restar protagonismo a los verdaderos protagonistas de la noche. Doña Letizia es consciente de que todas las miradas estarían puestas en ella, en su look, en cada uno de sus gestos… De ahí que prefiera no estar en el evento y dejar que la atención se centre en los nominados, en los premiados y en lo que sucede en el escenario.