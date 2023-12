Dime cuál es tu signo del horóscopo y te diré cómo será 2024 para ti

“Seguimos con esta relación que ya lleva muchos años funcionando. Es una energía dual, por un lado nos hace ser compasivos, empáticos, amorosos, artísticos, espirituales. Y por el otro salir de la realidad y montarnos películas”, asegura. “En este sentido la imagen, y justo en las redes son u gran potencial, nos da la posibilidad de parecer algo que no somos, cambiamos imágenes, curricular etc. Creando un mundo ilusorio que no es real, incluyendo noticias falsas. Por lo que hay que estar midiendo esa dualidad para no olvidarnos de tocar tierra y bajar a la realidad”, dice.