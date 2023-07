¿Es no llevar carcasa en el móvil el último símbolo de estatus?

Si en ‘Succession’ ya vimos al millonario tech Lukas Matsson bajar de su jet privado descalzo, dejando claro así que la ausencia de calzado demuestra que está en una posición aún superior que quien lleva unos zapatos de miles de euros, el indicativo definitivo de que alguien tiene dinero es no llevar carcasa en el teléfono móvil. Es más, ¿te has dado cuenta de que en el universo de los Rogan, nadie usaba una? En el mundo real, lo que une a Jay-Z, Elon Musk y Jeff Bezos, además de sus inmensas fortunas, es el hecho de que no protegen sus teléfonos. ¿La razón? Para ellos, pagar mil euros supone lo mismo que para el resto de mortales comprar una caja de chicles. De hecho, se ha acuñado el término “El Kanye”, que es la forma de agarrar el portátil MAC con absoluta despreocupación, como si fuera una carpeta que te da absolutamente igual que caiga al suelo. En 2019 unas imágenes de Ben Affleck agarrando así su ordenador enloquecieron a los internautas. “Ni siquiera me puedo permitir llevar mi café de Dunkin Donuts así”, bromeaba uno de ellos. “¿Acaso hay algo que indique que eres más rico que agarrar de esa forma un ordenador de 1.500 euros?”, se preguntaba otro.