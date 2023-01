Aprende a decir que no: descubre por qué te hará más feliz

Saber decir que no y establecer límites no es fácil, pero sí muy necesario para sentirnos bien con nosotras mismas y con nuestro entorno. Existen diversos factores que influyen en nuestra capacidad para poner límites o a negarnos a peticiones de los demás, y muchos están relacionados con esa necesidad, a veces innata, que tenemos por agradar, especialmente con personas que nos caen bien (una amiga) o alguien que vemos como una figura de autoridad (un jefe). Nos cuesta decir que no porque tendemos a hacernos responsables, incluso de tareas que no tienen por qué ser responsabilidad nuestra.