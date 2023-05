Nuria Ávalos, Repsol: "La Inteligencia Artificial nos libera de unas tareas, pero nos enfoca sobre otros temas"

No deja de destacar la importancia de implantar políticas efectivas de conciliación para favorecer la progresión igualitaria de mujeres y hombres en las empresas. Pero también opina que es necesario cierto cambio cultural en las empresas a la hora de valorar a sus mejores profesionales. No se trata tanto, afirma, de valorar por una disposición 24 horas del día los siete días de la semana o por horas trabajadas. "Ahí las mujeres tenemos mal encaje porque nuestra visión es más holística. Afortunadamente las nuevas generaciones no van ya por ahí y eso no quiere decir que tengan menos compromiso. Significa que hay gente que tiene otras prioridades, otros modelos". Con todo, y tras su experiencia profesional con cuatro hijas, aconseja buscar "redes de apoyo" como la que ella misma creó en el mismo seno de la consultora en la que trabajaba. A partir de ahí toca "aguantar el tirón, porque luego se agradece", concluye.