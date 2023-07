Este es el gran inconveniente de las freidoras de aire que nadie te cuenta y debes saber antes de comprar una

Sin embargo, no es el único inconveniente. Y es que junto al tema de la capacidad, tampoco se habla que, efectivamente, los alimentos no quedan tan crujientes como queremos. Al ser cocinado con aire caliente y sin aceite, los alimentos no quedan tan crujientes como quedarían en una sartén o en una freidora convencional. Eso sí, siempre hay algún truco para que quede más crujiente el resultado.