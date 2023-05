El sencillo truco para que tu freidora de aire se mantenga siempre limpia

Llevabas ya mucho tiempo pensando en incluir en tu cocina la famosa freidora de aire. Y es que con la operación bikini has estado muy interesada en buscar recetas saludables, que reduzcan el uso de aceite, para que así todo sea más sano. Pero ahora que ya has abierto las puertas de tu cocina a una nueva forma de cocinar alimentos con ella y ya has empezado a darle vida a tu nueva freidora de aire, estás contentísima con la decisión. Tanto, que hasta te preguntas cómo has tardado en tener una.