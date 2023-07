Las 6 freidoras de aire mejor valoradas en Amazon

Pros y contras: De la misma marca que la freidora más exitosa de Lidl, esta tiene asistente de voz, se puede controlar desde tu smartphone, tiene más de 100 recetas inteligentes y, además, posee un diseño bonito y minimalista. Su uso es muy sencillo (solo tiene un botón para encender y apagar, y una rueda para seleccionar los modos predeterminados (manual, patatas fritas, alitas de pollo, filete, gambas, verduras...). Además, algunos usuarios la han metido en el lavaplatos para lavarla con buenos resultados. Entre los escasos'contras' (los usuarios le han dado, de media, una valoración de 4,2 sobre 5) figura que el recetario en la App no se puede ver si el aparato no está conectado a la wifi y que las recetas no están demasiado ordenadas.