El truco definitivo para la freidora de aire: cocina sin ensuciarla

Nada nos puede gustar más que cocinar platos deliciosos sin tener que tirarnos horas y horas después limpiando. Y es que a todas nos fascina la idea de una cocina impecable después de preparar nuestras recetas favoritas, especialmente cuando se trata de uno de nuestros electrodomésticos favoritos, las freidoras de aire. Su capacidad para cocinar alimentos de forma más saludable y de apañar rápidamente cenas o segundos platos ha conquistado a muchos 'foodies' que la emplean casi a diario. Esta freidora que trabaja con aire caliente tiene muchísimas ventajas y es perfecta para hacernos la vida más fácil. Las recetas que podemos preparar con ella son muy saludables, no mancha la cocina y su limpieza es fácil y funcional... vamos, que todo son ventajas y no pasa un solo día en el que no descubramos secretos que incrementen nuestras ganas de tener una presidiendo nuestra cocina.