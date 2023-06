Aprende cómo entrenar con el peso de tu propio cuerpo con estos ejercicios que trabajan la fuerza y el equilibrio

El tercer ejercicio se llama 'Bear crawl x side to side'. Consiste en apoyar las palmas de las manos en el suelo, de tal forma que las muñecas queden alineadas con la altura de los hombros. Después desplazamos las pernas hacia atrás dejando las rodilla flexionadas, pero no apoyadas, a ala altura de la cadera. Una vez así comienza el 'side to side' o, lo que es lo mismo, el desplazamiento de lado a lado. Una vez hecho el desplazamiento nos ponemos en 'squad' y volvemos de nuevo a la posición anterior. Repetimos estos pasos de lado a lado varias veces.