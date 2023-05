La rutina para hacer en casa y conseguir los glúteos de Úrsula Corberó

Has aprovechado estos meses para apuntarte al gimnasio y empezar un nuevo estilo de vida. Pero te cuesta ser constante y, aunque lo intentas, te das cuenta que hay muchos días que encuentras excusas para quedarte en casa y no pisar el gym. Sin embargo, el objetivo ponerte en forma no entiende de excusas o perezas y si quieres conseguir unos glúteos fuertes y tonificados, Úrsula Corberó viene a recordarte que hay ejercicios que puedes hacer desde casa y sin necesidad de material que te ayudarán a seguir con tu rutina de deporte.