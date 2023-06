Puedes entrenar todo el cuerpo desde casa y sin material, Javier Menéndez te explica cómo

Desde que conocimos Entrena Virtual no podemos dejar de cotillear sus nuevos eventos y clases virtuales. Por si aún no sabes de qué se trata es una plataforma dedicada a fomentar el deporte facilitando las clases y los planes nutricionales a sus usuarios a través de internet. Solo necesitas tener conexión y algún momento en el día, el que mejor te venga, para que el entrenamiento se adapte a tu horario y posibilidades y no al contrario.