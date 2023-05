Este es el ejercicio casero para perder peso a partir de los 50

Sin embargo, no hay que desanimarse ni renunciar a cuidarse, ya que existen formas de mantenerse en forma y saludable sin salir de casa. La mejor fórmula para no ganar peso en la menopausia no es hacer dietas drásticas, sino empezar a practicar ejercicio de fuerza para frenar la pérdida de masa muscular. Al hacerlo, también ayudaremos a reducir la acumulación de grasa en el abdomen. De hecho, desde la Organización Mundial de la Salud recomiendan realizar al menos dos días de ejercicio de fuerza a la semana, además de 150-300 minutos de actividad física aeróbica.