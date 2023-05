Fácil y sin tener que ir al gimnasio: este es el ejercicio con el que la reina Letizia tonifica sus brazos

Lo primero que tienes que saber es que no es necesario acudir a un gimnasio. Es cierto que no todo el mundo dispone de tiempo para hacerlo, así que la mejor opción es mantener a raya la zona de los triceps en tu propia casa realizando diferentes variaciones de dips para facilitar o para añadir más intensidad a este ejercicio, que nos sirve, no solo para tonificar brazos, sino también pecho y hombros.