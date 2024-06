El detalle de la firma (y la silueta) de Lady Whistledown en 'Los Bridgerton' del que no te habías dado cuenta

No queremos hacerte mucho 'spoiler' si todavía no has llegado a estas alturas de la serie, pero no es ninguna novedad que la trama va sobre la identidad de Lady Whistledown y que como todas esperábamos, se acaba descubriendo. Puede que para Colin no haya sido fácil superar este 'shock' al conocer que se ha casado con Lady Whistledown, pero la nueva Era de nuestra queridísima y actual Penelope Bridgerton con su pluma ya nos ha puesto la piel de gallina.