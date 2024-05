Descubrimos la edad real de los actores de Los Bridgerton: esto sí que no te lo esperabas

Esto no es un 'spoiler' porque después de tres temporadas, hemos sido conscientes de que muchos de los actores interpretan la edad de un personaje que nada tiene que ver con la suya. Y no, no es la primera vez que ocurre esto en alguna serie o película... De hecho, estamos más que acostumbradas a ver a actores de más de 20 años interpretando papeles de adolescentes.