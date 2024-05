Por qué Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) no está en la temporada 3 de Los Bridgerton

Si has visto ya los episodios de la temporada 3ª de Los Bridgerton, tal vez te ocurra como a nosotras: echamos de menos a Daphne Bridgerton, la hermana mayor de la familia Bridgerton que encarnaba la actriz Phoebe Dynevor y de la que no hay ni rastro en los nuevos episodios. La que fuera protagonista y 'diamante' de la temporada inicial (es decir, la joven casadera favorita de la reina y con potencialmente, más pretendientes) está, incluso, ausente de las conversaciones de sus hermanos, que no parecen afectados por su falta, tal vez acostumbrados a los cambios de elenco dentro su profesión (o por exigencias del guion, que prefiere no dar más vueltas al asunto).