Esta es la serie más vista de la historia de Netflix (y no es ni Los Bridgerton ni Stranger Things)

En cuanto a series españolas, que el año pasado protagonizaron el listado de las series en habla no inglesa más reproducidas de la historia de Netflix (la plataforma distingue entre una y otras, y elabora dos ránking donde se muestran por separado), en 2024 sigue siendo fuerte pero principalmente por un título: La Casa de Papel, cuya cuarta temporada, con 106 millones de visionados, ostenta la séptima posición de las series más vistas de la historia de Netflix, y la segunda si nos atentemos al listado de solo las ficciones de habla no inglesa. Seguramente a causa de su influencia también está presente Berlín, el spin off de La Casa De Papel, con más de 56 millones de reproducciones.