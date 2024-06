Clara Chía y el minivestido vaquero de 1500 euros con el que vuelve a apostar por el lujo silencioso

No hay ninguna duda de que Clara Chía se ha convertido ya en todo un referente a nivel estilístico. Desde que empezó a salir con el ex jugador de fútbol Gerard Piqué y, en consecuencia, sus apariciones públicas se volvieron más frecuentes, la joven catalana consigue ser el centro de todas las miradas allá donde va y, en numerosas ocasiones, el principal motivo es el look que luce. Con un estilo atemporal, chic y minimalista con guiños al lujo silencioso, ya es más que habitual que la novia del futbolista nos dé auténticas lecciones de estilo.