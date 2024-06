Clara Chía reaparece con Gerard Piqué y el único pantalón corto que puedes llevar a la oficina

En cuanto al look beauty, Clara Chía volvió a enamorarnos con su melena capeada sutilmente al estilo de corte de mariposa, sus labios en tono natural con gloss y sus gafas de sol negras, este último un complemento del que no separa cuando va por la calle y que cumple una triple función: proteger la vista del sol, añadir aún más estilo a su look y evitar paparazzis.