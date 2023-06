Clara Chía con el vestido de punto dorado que no esperábamos ver en una boda

La pieza en cuestión es un vestido de punto dorado de tirantes finos que no puede ser más versátil: ya vemos que encaja en una boda aparentemente clásica, aunque la novia sorprendió con un vestido colorido con estampado floral en vez del clásico vestido blanco, pero somos capaces de imaginárnoslo también como protagonista, por ejemplo, en otro tipo de looks que no sean de invitada de boda.