La cláusula anti Clara Chía que Shakira ha impuesto a Piqué en el acuerdo de custodia

Pero la cosa no queda ahí, ya que el periodista Pepe del Real también reveló que un amigo de Piqué lo contactó para contarle más cuestiones detrás de la forma en que decayó la relación entre el deportista y Shakira, asegurando que “hubo otras” antes que Clara Chía: “Él me dice que la cantante ha aguantado mucho, que Shakira le quería y de forma voluntaria ha perdonado varios deslices que ha tenido Piqué a lo largo de estos años. También me dice que ellos tenían un grupo de amigos y que él recurría mucho a ese chat para que, de alguna manera, le cubriesen cuando hacía alguna escapada no justificada frente a Shakira (...) Me habló de una modelo muy conocida. Me da lugares, hoteles y fechas en los que pudo haber encuentros con esta modelo internacional muy conocida”.