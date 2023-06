El gloss de labios de Clara Chía, la tendencia del verano 2023

Como sabrás, los labiales de acabado mate tuvieron su 'boom' por la larga duración que ofrecen, que nos permite despreocuparnos durante horas sin necesidad de retocarlos (aunque a veces terminan por resecar mucho los labios). No obstante, la tendencia del 'make up no make up' se ha unido al auge generalizado de la estética dosmilera en la que la joya de la corona para maquillar los labios es el famoso gloss. Este producto no solo nos da un plus de brillo, sino que también aporta volumen y con un acabado lo más natural posible. Y son muchas las 'celebs' que ya se han unido a esta fiebre del gloss de labios, como, entre otras, Clara Chía, la novia de Gerard Piqué.