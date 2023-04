Las gafas de Clara Chía que cumplen con la regla BVO

Las gafas de sol son ese accesorio imprescindible para muchas de nosotras, sin el que no podemos vivir sea la estación que sea y que ayudan a dotar de personalidad y arreglar cualquiera de nuestros looks. Es por eso que, la elección de unas gafas de sol que vayan acorde con nuestro estilo y con las que nos sintamos cómodas es de lo más importante. Y ahora que las altas temperaturas y el buen tiempo han llegado para quedarse, es el momento idóneo para buscar las tuyas si es que aún no las tienes. Y las de Clara Chía son pura inspiración.