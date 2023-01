Las cejas de Clara Chía, el truco (fácil) para agrandar la mirada

Este contraste, que en su caso es sutil y no tan llamativo como el de otras 'celebrities', resalta de forma instantánea las facciones del rostro, el tono cálido de su piel y, por supuesto, sus ojos oscuros. Las cejas de Clara agrandan su mirada y consiguen poner el foco en esta zona, sin la necesidad de grandes 'make up'. Asimismo, Clara ha optado por un grosor medio que no resulta exagerado y además tal y como podemos ver las tiene perfectamente hechas.